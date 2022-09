Richard Black non è un senatore americano e la frase «non ci interessa quanti ucraini moriranno» era sarcastica (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 7 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 28 agosto 2022 su Facebook, in cui si legge: «”Non importa quanti ucraini muoiono. Quante donne, bambini, civili, militari moriranno. Non ci importa. È come una grande partita di calcio e vogliamo vincere. L’Ucraina non può prendere una decisione sulla pace. La decisione sulla pace può essere presa solo a Washington, ma finché vogliamo continuare questa guerra, combatteremo fino alla morte dell’ultimo ucraino”. senatore Richard Black, Stati Uniti d’America!». Si tratta di un’informazione riportata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, Richard ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 7 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 28 agosto 2022 su Facebook, in cui si legge: «”Non importamuoiono. Quante donne, bambini, civili, militari. Non ci importa. È come una grande partita di calcio e vogliamo vincere. L’Ucraina non può prendere una decisione sulla pace. La decisione sulla pace può essere presa solo a Washington, ma finché vogliamo continuare questa guerra, combatteremo fino alla morte dell’ultimo ucraino”., Stati Uniti d’America!». Si tratta di un’informazione riportata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto,...

GkzDracula : RT @SalazarYulia: Senatore Richard H. Black - Agli Stati Uniti e alla NATO non interessa quanti ucraini moriranno... Traduzione e sottotit… - massimo87503548 : RT @SalazarYulia: Senatore Richard H. Black - Agli Stati Uniti e alla NATO non interessa quanti ucraini moriranno... Traduzione e sottotit… - phildancefc : RT @Nalu_2017: L'ex senatore statunitense Richard Black sulla guerra in Ucraina. 'Non importa quanti ucraini muoiono. Quante donne, bambini… - necvinecdolo : RT @Nalu_2017: L'ex senatore statunitense Richard Black sulla guerra in Ucraina. 'Non importa quanti ucraini muoiono. Quante donne, bambini… - SemplicementeGL : RT @Nalu_2017: L'ex senatore statunitense Richard Black sulla guerra in Ucraina. 'Non importa quanti ucraini muoiono. Quante donne, bambini… -