Questi rettangoli colorati non indicano gli ingredienti del dentifricio

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 7 settembre 2022 è stata pubblicata una foto su Twitter che mostra tre tubetti dicon delle piccole barre colorate all’estremità della confezione, cerchiate per essere messe in evidenza. Lo scatto è accompagnato da un commento secondo cui i colori delle barre sarebbero collegati alla composizione chimica del, aggiungendo: «Verde: tutto naturale. Blu – Medicinali Naturali. Rosso – Sostanze chimiche naturali. Nero – tutti prodotti chimici». Si tratta di una notizia falsa. Le barre colorate sulla confezione nonqualisono presenti nelma servono per motivi di produzione. Come chiarito da Colgate, azienda che produce una vasta gamma di prodotti per l’igiene orale,segni«ai sensori di luce ...

