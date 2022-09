Putin minaccia una catastrofe alimentare e cambia le carte in tavola: «È l’Occidente ad aggredirci» (Di mercoledì 7 settembre 2022) l’Occidente “sta minando le fondamenta del sistema economico globale”. Vladimir Putin torna all’attacco ed entra a gamba tesa sulle sanzioni imposte alla Russia. “Stiamo resistendo bene alle aggressioni economica, finanziaria e tecnologica dell’Occidente”. Secondo il capo del Cremlino i Paesi occidentali stanno soffrendo più della Russia a causa delle sanzioni contro Mosca dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Putin: le sanzioni hanno rafforzato la nostra sovranità Da Vladivostok, dove si trova in occasione dell’Eastern Economic Forum, fa il punto sullo stato di salute di Mosca. “Posso affermare che il vantaggio principale è stato il rafforzamento della nostra sovranità. E questo è un risultato evidente”, ha detto a sei mesi dall’inizio del conflitto. “Non abbiamo perso nulla e non perderemo nulla”. E ancora: ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022)“sta minando le fondamenta del sistema economico globale”. Vladimirtorna all’attacco ed entra a gamba tesa sulle sanzioni imposte alla Russia. “Stiamo resistendo bene alle aggressioni economica, finanziaria e tecnologica del”. Secondo il capo del Cremlino i Paesi occidentali stanno soffrendo più della Russia a causa delle sanzioni contro Mosca dopo l’invasione russa dell’Ucraina.: le sanzioni hanno rafforzato la nostra sovranità Da Vladivostok, dove si trova in occasione dell’Eastern Economic Forum, fa il punto sullo stato di salute di Mosca. “Posso affermare che il vantaggio principale è stato il rafforzamento della nostra sovranità. E questo è un risultato evidente”, ha detto a sei mesi dall’inizio del conflitto. “Non abbiamo perso nulla e non perderemo nulla”. E ancora: ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le sanzioni imposte dai Paesi occidentali alla Russia costituiscono 'una minaccia al mondo intero', ha de… - warsteiner_SF : RT @HSkelsen: La malvagità di questo uomo: Putin minaccia di chiudere nuovamente le esportazioni di grano ucraino, mettendo in discussione… - annaturri2556 : RT @HSkelsen: La malvagità di questo uomo: Putin minaccia di chiudere nuovamente le esportazioni di grano ucraino, mettendo in discussione… - Herbert403 : E come se elettricità, gas e petrolio non bastassero, Putin minaccia l'UE di tagliare anche il grano. - milaclem13 : RT @Agenzia_Italia: ?? Putin minaccia di lasciare l'Europa senza grano -