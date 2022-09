Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Riga 2022: Memola cerca il bis, entra in gioco Shin (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nikolaj Memola a caccia del bis. L’azzurro, dopo aver centrato il secondo posto a Ostrava punta in alto anche in quel di Riga (Lettonia), terza tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2022-2023 di Pattinaggio di figura in scena da dal’8 al 10 settembre al Volvo Sports Cetre. Come al solito l’allievo di Olga Romanova dovrà stare attento agli avversari facente parte della scuola giapponese, in questo caso Rio Nakata e Tsudoi Suo, oltre che di quella statunitense, quindi Kirk Huageto e Robert Yampolsky. Da non sottovalutare poi lo svizzero Noah Bodenstein e l’atleta del Taipei Yu-Hsiang Li. La possibilità di agguantare un risultato positivo, dunque di volare alle Finali di Torino, appare assolutamente alla portata per Memola, sicuramente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nikolaja caccia del bis. L’azzurro, dopo aver cto il secondo posto a Ostrava punta in alto anche in quel di(Lettonia), terza tappa del circuito ISU-2023 didi figura in scena da dal’8 al 10 settembre al Volvo Sports Cetre. Come al solito l’allievo di Olga Romanova dovrà stare attento agli avversari facente parte della scuola giapponese, in questo caso Rio Nakata e Tsudoi Suo, oltre che di quella statunitense, quindi Kirk Huageto e Robert Yampolsky. Da non sottovalutare poi lo svizzero Noah Bodenstein e l’atleta del Taipei Yu-Hsiang Li. La possibilità di agguantare un risultato positivo, dunque di volare alle Finali di Torino, appare assolutamente alla portata per, sicuramente ...

oggitreviso : Spresiano, Sofia è campionessa europea di pattinaggio artistico - zazoomblog : Pattinaggio artistico a rotelle Europei 2022: Paronetto e Panfili portano in alto il nome dell’Italia nell’inline -… - news_rimini : Giovani promesse crescono, due atleti del Pattinaggio Artistico Riccione campioni d'Italia Acsi - fisritalia : Iniziate oggi le gare del Libero con le performance degli short program per la categoria Cadetti ???? Leggi il resoc… - Carlino_Ferrara : Pattinaggio Artistico, corsi e lezioni gratuite per provare la specialità -