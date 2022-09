Mozambico, morta suora italiana in attacco terroristico (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – morta una suora italiana nell’attentato terroristico in Mozambico. Lo fa sapere su Facebook il Centro missionario di Concordia-Pordenone. “Don Lorenzo e don Loris sono vivi. Ringraziamo Dio – scrive il centro -. I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto, è stata uccisa durante l’agguato. Tutti i sopravvissuti sono adesso in fuga verso Nacala”. La vittima è suor Maria de Coppi, missionaria comboniana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) –unanell’attentatoin. Lo fa sapere su Facebook il Centro missionario di Concordia-Pordenone. “Don Lorenzo e don Loris sono vivi. Ringraziamo Dio – scrive il centro -. I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto, è stata uccisa durante l’agguato. Tutti i sopravvissuti sono adesso in fuga verso Nacala”. La vittima è suor Maria de Coppi, missionaria comboniana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

