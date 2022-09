ManUTD in vendita? I Glazer fissano il prezzo | 4 | 3 mld

CalcioFinanza : #ManUtd in vendita? I Glazer fissano il prezzo: 4,3 miliardi -

Commenta per primo L'allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha parlato così delle voci di mercato su Cristiano Ronaldo : 'Non è in. Abbiamo pianificato un piano insieme e non vedo l'ora di lavorare con lui. Sono ben informato, la situazione non è cambiata e ha anche un'opzione per la prossima stagione. Se potrebbe ...Commenta per primo L'allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha parlato così delle voci di mercato su Cristiano Ronaldo : 'Non è in. Abbiamo pianificato un piano insieme e non vedo l'ora di lavorare con lui. Sono ben informato, la situazione non è cambiata e ha anche un'opzione per la prossima stagione. Se potrebbe ...La famiglia Glazer ha fissato il prezzo per la cessione del Manchester United. Secondo quanto riporta il Daily Mail gli attuali proprietari dei Red Devils punterebbero ad incassare 4,35 miliardi di ...