Lazio, Sarri sbotta: “Procura Federale? Ho il diritto di farlo!” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia di Lazio-Feyenoord. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico biancoceleste. Maurizio Sarri, allenatore Lazio Farà un po’ di turnover domani?“Abbiamo la necessità di fare qualche cambio, può darsi che lo faremo”. Con il Napoli la Lazio è tornata a soffrire i tre impegni settimanali?“Dal punto di vista fisico non penso. Contro il Napoli abbiamo sbagliato a tenere il baricentro basso e abbiamo iniziato a gestire la partita quando era già troppo tardi“. La Procura Federale ha aperto un fascicolo sulle sue dichiarazioni dopo la partita contro il Napoli“Quello che è successo nelle ultime partite l’hanno visto tutti, io ho l’obbligo di difendere i miei giocatori. Il mio avvocato quest’anno lavorerà tanto“. Che ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Conferenza stampa di Maurizio, alla vigilia di-Feyenoord. Di seguito, le dichiarazioni del tecnico biancoceleste. Maurizio, allenatoreFarà un po’ di turnover domani?“Abbiamo la necessità di fare qualche cambio, può darsi che lo faremo”. Con il Napoli laè tornata a soffrire i tre impegni settimanali?“Dal punto di vista fisico non penso. Contro il Napoli abbiamo sbagliato a tenere il baricentro basso e abbiamo iniziato a gestire la partita quando era già troppo tardi“. Laha aperto un fascicolo sulle sue dichiarazioni dopo la partita contro il Napoli“Quello che è successo nelle ultime partite l’hanno visto tutti, io ho l’obbligo di difendere i miei giocatori. Il mio avvocato quest’anno lavorerà tanto“. Che ...

