Julia Roberts e George Clooney, sei mesi per perfezionare un bacio: ecco cosa ha raccontato l’attrice (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ottanta ciack e sei mesi per girare e perfezionare la scena di un bacio. L’attesissimo ritorno in coppia al cinema di Julia Roberts e George Clooney è già una notizia ma se di mezzo c’è pure un bacio, l’attenzione raddoppia. I due divi di Hollywood hanno fatto le cose in grande stile e così il lancio di Ticket to Paradise, con un’intervista al New York Times, è diventato un piccolo show grazie ad un aneddoto (con maxi-spoiler) su uno degli snodi chiave della commedia sentimentale – in uscita il 16 settembre in Australia, il 6 ottobre in Italia – che li vede protagonisti. Clooney-Roberts, 80 RIPRESE PER UN bacio Più che un bacio, un’impresa da record. Parlando dell’unica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ottanta ciack e seiper girare ela scena di un. L’attesissimo ritorno in coppia al cinema diè già una notizia ma se di mezzo c’è pure un, l’attenzione raddoppia. I due divi di Hollywood hanno fatto le cose in grande stile e così il lancio di Ticket to Paradise, con un’intervista al New York Times, è diventato un piccolo show grazie ad un aneddoto (con maxi-spoiler) su uno degli snodi chiave della commedia sentimentale – in uscita il 16 settembre in Australia, il 6 ottobre in Italia – che li vede protagonisti., 80 RIPRESE PER UNPiù che un, un’impresa da record. Parlando dell’unica ...

