Iva Agevolata, puoi usufruirne anche tu: scopri come e per quali prodotti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Da anni, non solo in Italia, ma anche a livello europeo, si cerca il complesso bandolo della matassa per districare il complesso intreccio burocratico, nonché le pesanti conseguenze economiche, relative al pagamento dell’Iva. Non si fa che parlare di estendere l’iva Agevolata e di ridurre la pressione fiscale. E’ noto che l’Italia è un paese con una pressione fiscale altissima e il dibattito politico fin ora non ha risolto l’annosa questione del “macigno” dell’iva. Fonte Foto CanvaE’ anche vero che per alcune categorie di cittadini, come ad esempio i disabili che rientrano nei criteri della Legge 104, esistono agevolazioni sull’iva, ma non è affatto chiaro quali siano i beni che rientrano in questo articolato meccanismo. Nel luglio 2007 la Commissione Europea ha presentato una ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Da anni, non solo in Italia, maa livello europeo, si cerca il complesso bandolo della matassa per districare il complesso intreccio burocratico, nonché le pesanti conseguenze economiche, relative al pagamento dell’Iva. Non si fa che parlare di estendere l’ivae di ridurre la pressione fiscale. E’ noto che l’Italia è un paese con una pressione fiscale altissima e il dibattito politico fin ora non ha risolto l’annosa questione del “macigno” dell’iva. Fonte Foto CanvaE’vero che per alcune categorie di cittadini,ad esempio i disabili che rientrano nei criteri della Legge 104, esistono agevolazioni sull’iva, ma non è affatto chiarosiano i beni che rientrano in questo articolato meccanismo. Nel luglio 2007 la Commissione Europea ha presentato una ...

fisco24_info : Iva al 5% per l’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture: L’aliquota IVA agev… - Maxbruni : @ChiaraC315 @ComVentotene @erretti42 Solo a lei signora mia. Se guarda sulla bolletta troverà la parte dell'IVA con… - ProiezioniDB : IVA agevolata ai destinatari della Legge 104 per questi prodotti della casahttps://www.proiezionidiborsa.it/iva-age… - VintageTSIT : @Dio Santa Elettra illuminaci con l'IVA agevolata,amen. - VeraEsincera : RT @DeShindig: Poi ci sono le tasse da abolire Microtasse: non dice quali e per quanto, facciamo 2 mld se escludiamo i bolli? IRAP: costo 2… -