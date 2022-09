Incendio di San Giuliano Milanese partito da un’esplosione | 6 feriti | uno grave

TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? Maxiincendio a San Donato Milanese, diverse aziende coinvolte, tra cui la Nitrol Chimica, che si oc… - vigilidelfuoco : ?? San Donato Milanese, 60 #vigilidelfuoco impegnati anche con nucleo #nbcr e mezzi aeroportuali per l’#incendio che… - Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo #ANSA - sferriam : RT @sweetlullaby0: San Donato Milanese Incendio nel polo petrolchimico ?? - Egaleonis : RT @vigilidelfuoco: San Giuliano Milanese (MI), aggiornamento #incendio aziende plastica e solventi: terminata la ricognizione aerea con i… -

Un grossoè divampato nella fabbrica Nitrolchimica che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi, aGiuliano Milanese. Sei dipendenti sono rimasti ...I vigili del fuoco hanno messo sotto controllo l'scoppiato mercoledì mattina aGiuliano Milanese in un' azienda chimica che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi e sono a lavoro per la bonifica e ...Milano, 7 set. (Adnkronos Salute) - "Elevati rischi per la salute umana e per l'ambiente". Li teme la Sima, Società italiana di medicina ambientale, come possibile conseguenza dell'incendio divampato ...L'incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese ha fatto temere una nube tossica. Invece resta solo lo spavento. E per qualcuno un ricordo ...