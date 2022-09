Divorzio Blasi-Totti: "Ilary avrà una casa sua ma intestata ai figli e un assegno sostanzioso" (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si susseguono le indiscrezioni su quello che potrebbe comportare il Divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Presunti accordi per non rilasciare interviste a giornali o programmi televisivi, richiesta di pubblicare il meno possibile sui social e... Leggi su today (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si susseguono le indiscrezioni su quello che potrebbe comportare iltrae Francesco. Presunti accordi per non rilasciare interviste a giornali o programmi televisivi, richiesta di pubblicare il meno possibile sui social e...

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - zazoomblog : Totti e Ilary Blasi divorzio «Il matrimonio non è finito per colpa di Noemi Bocchi» e spunta il nome di Cristiano I… - infoitcultura : La vita in diretta, Adriana Volpe sul divorzio Totti-Blasi: ‘Ho visto Ilary molto magra’ - direpuntoit : #FrancescoTotti e #IlaryBlasi starebbero vivendo sotto lo stesso tetto in attesa di ufficializzare il divorzio. - CalcioWeb : #Totti e #IlaryBlasi tornano sotto lo stesso tetto: la decisione in attesa del divorzio -