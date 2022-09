D’Ambrosio: «Ci abbiamo provato e abbiamo avuto le nostre occasioni» (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del terzino nerazzurro Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le parole del terzino dell’Inter: LE PAROLE – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Bayern è una delle tre squadre candidate a vincere la Champions. Noi ci abbiamo provato, abbiamo avuto le nostre occasioni, poi è normale che se lasci mezza chance una squadra così ti punisce» COSA MANCA ALL’INTER – «Non lo so. Con il lavoro si possono raggiungere cose inaspettate. L’ossessione batte il talento, continuiamo a lavorare. Noi non siamo abituati a mollare, faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Dopo il Milan ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del terzino nerazzurro Daniloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le parole del terzino dell’Inter: LE PAROLE – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Bayern è una delle tre squadre candidate a vincere la Champions. Noi cile, poi è normale che se lasci mezza chance una squadra così ti punisce» COSA MANCA ALL’INTER – «Non lo so. Con il lavoro si possono raggiungere cose inaspettate. L’ossessione batte il talento, continuiamo a lavorare. Noi non siamo abituati a mollare, faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Dopo il Milan ...

