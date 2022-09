C’è un complotto in corso sulle elezioni (Di mercoledì 7 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-2.mp4 Siamo il Paese dei complotti e, ovviamente, non può mancare quello sotto elezioni. Già, in queste ore è in corso un complotto della sinistra per far vincere il centrodestra. Divisi nelle urne e uniti come un solo uomo per far vincere le destre. È il complotto della sinistra, direi un auto complotto per perdere le elezioni. Non si spiega altrimenti la serie di errori macroscopici che Letta e compagni stanno commettendo. L’ultimo è quello di riportare in sella Matteo Salvini che l’avanzata di Giorgia Meloni avrebbe oscurato politicamente e mediaticamente. C’è una regola universale che Letta dovrebbe ben conoscere: l’incontrario dell’amore non è l’odio – che è una diversa forma di attenzione – bensì ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 7 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-2.mp4 Siamo il Paese dei complotti e, ovviamente, non può mancare quello sotto. Già, in queste ore è inundella sinistra per far vincere il centrodestra. Divisi nelle urne e uniti come un solo uomo per far vincere le destre. È ildella sinistra, direi un autoper perdere le. Non si spiega altrimenti la serie di errori macroscopici che Letta e compagni stanno commettendo. L’ultimo è quello di riportare in sella Matteo Salvini che l’avanzata di Giorgia Meloni avrebbe oscurato politicamente e mediaticamente. C’è una regola universale che Letta dovrebbe ben conoscere: l’incontrario dell’amore non è l’odio – che è una diversa forma di attenzione – bensì ...

