Calcio | Monza; Galliani a pranzo con Stroppa e squadra

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilfa quadrato e ribadisce la volontà di proseguire lungo la via del lavoro, per uscire dalla crisi di risultati di queste prime cinque partite di campionato, in cui non sono stati raccolti ...

gippu1 : Verso #MonzaAtalanta e #PSGJuventus, uno dei momenti più random del calcio italiano anni 90: in Pescara-Monza del 1… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani a pranzo con Stroppa e tutta la squadra - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani a pranzo con Stroppa e tutta la squadra - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani a pranzo con Stroppa e tutta la squadra - apetrazzuolo : MONZA - Galliani a pranzo con Stroppa e tutta la squadra -

Ilfa quadrato e ribadisce la volontà di proseguire lungo la via del lavoro, per uscire dalla crisi di risultati di queste prime cinque partite di campionato, in cui non sono stati raccolti punti. ...... si torna a pensare al il campionato didi Serie A 2022/2023, che propone la sesta giornata ... In programma anche la sfida tra neopromosse Lecce -e Sassuolo - Udinese. Ricordiamo che ...Il Monza fa quadrato e ribadisce la volontà di proseguire lungo la via del lavoro, per uscire dalla crisi di risultati di queste prime cinque partite di campionato, in cui non sono stati raccolti punt ...L'autodromo di Monza inizia a prepararsi per il Gp d'Italia 2022. Quello che celebra i cent'anni del circuito nel parco. Le foto di Fabio Vegetti.