Alex torna Magno Finalmente esce e si fa male

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Impatto mostruoso. Primo tempo irascibile, cazzimmoso, irripetibile. Pali, rigore segnato, rigore sbagliato. Clamorosamente incoscienti. Zambo indicaci pure dove fare la spesa. Siamo ai tuoi piedi. La lanterna di Goethe si accende e apre le danze, disegna l’assist, la chiude. Piotr èto come il lume di candela alla fine di un litigio amoroso. Amaci ancora Kvara non gioca a calcio affresca pareti impenetrabili riuscendo a scorgere il buco dove far passare la luce . Lui è candore, lui è il pallone, lui è la via. Le lacrime del Cholito sono state anche le nostre. Sdraiati a terra accanto a lui che non ci credeva, pecché nuje? E ja fate i seri, sembrava di stare nel metaverso. . Poi non ha ragione lui? Invece è stato enorme in due circostanze. Come Amir, come Olivera, come la gioia che pulsava da ogni balcone, sediolino, divano. .. All’improvviso la telecamera ha ...