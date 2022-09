Salisburgo-Milan 1-1 | inizia la ripresa | LIVE NEWS

AntoVitiello : ??? Il corteo della Curva Sud del #Milan nei pressi della Red Bull Arena di #Salisburgo #ChampionsLeague @MilanNewsit - AntoVitiello : Il #Milan è arrivato allo stadio del #Salisburgo @MilanNewsit #ChampionsLeague - lucabianchin7 : Tracce di #Milan a Salisburgo. ??città tranquilla, un po’ distaccata ??probabile XI: Maignan; Calabria, Kalulu, Tom… - MilanCritic : @na2_de @ilrossonero94 Critico quando c'è da criticare...milan squadra giovane, non deve dominare a Salisburgo - inabedofsilence : RT @sportface2016: #SalisburgoMilan, problemi con il segnale di #Infinity. #Trevisani: 'Voi la vedete? Che devo dire?' -

Ore 18:06 - Pareggio nella Youth League Nella Youth League, la Champions Primavera, ilpareggia 1 - 1 l'incontro casalingo in casa del, valido per il primo turno del girone E. I ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi1 - 1 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio - ...Salisburgo - Milan gol, ecco le immagini della prima frazione di gioco della sfida di Champions League. Il primo tempo termina sull’1-1.Termina 1-1 il primo tempo di Red Bull Salisburgo e Milan. Il Salisburgo parte forte, cercando il gol con Capaldo, ma l'occasione migliore ce l'ha Giroud, quando Pavlovic buca l'intervento per tempo e ...