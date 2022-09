Rissa notturna tra adolescenti | spunta anche un coltello | 5 denunce in Irpinia

(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLauro (AV) – Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino cinque persone, indagate, allo stato delle indagini, per unaavvenuta nelle centrale piazza del comune irpino lo scorso giovedì notte. Gli investigatori, sulla base della dell’acquisizione di una serie di elementi di conoscenza, attraverso principalmente escussione di testimoni e acquisizione di immagini dalle videocamere poste sul luogo, ricostruivano l’accaduto appurando che gli autori del violento litigio, di età compresa tra 17 e 21 anni, si erano affrontati, per futili motivi, inizialmente a viso aperto con pesanti offese verbali, per poi passare alle vie di fatto con calci e pugni e fincon l’uso di une di una bottiglia. La...

