Repubblica: problemi con il fisco per Immobile, condannato dalla Cassazione (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica‘, Ciro Immobile è stato condannato dalla quinta sezione civile della Cassazione. Più precisamente, ciò che ha insospettito i magistrati è il trasferimento dell’attaccante dalla Juventus al Genoa nel 2012. I club non sono coinvolti, mentre la figura centrale della vicenda è quella di Alessandro Moggi, figlio dell’ex dirigente Luciano. L’uomo avrebbe infatti gestito la trattativa come manager del calciatore nonostante, ufficialmente, agisse come consulente del Genoa. Così facendo, Immobile avrebbe dovuto versare l’Irpef relativa alla prestazione dell’agente, tuttavia ciò non è avvenuto. I legali dell’attaccante della Lazio hanno sostenuto che Moggi non fosse l’agente di Ciro all’epoca in quanto ci si era rivolti ad un altro ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Secondo quanto riportato da ‘La‘, Ciroè statoquinta sezione civile della. Più precisamente, ciò che ha insospettito i magistrati è il trasferimento dell’attaccanteJuventus al Genoa nel 2012. I club non sono coinvolti, mentre la figura centrale della vicenda è quella di Alessandro Moggi, figlio dell’ex dirigente Luciano. L’uomo avrebbe infatti gestito la trattativa come manager del calciatore nonostante, ufficialmente, agisse come consulente del Genoa. Così facendo,avrebbe dovuto versare l’Irpef relativa alla prestazione dell’agente, tuttavia ciò non è avvenuto. I legali dell’attaccante della Lazio hanno sostenuto che Moggi non fosse l’agente di Ciro all’epoca in quanto ci si era rivolti ad un altro ...

Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Fondamentale la puntuale attuazione del Pnrr'. Messaggio del presidente della Repubblica al Forum Ambr… - mvcalcio : RT @sportface2016: Repubblica: problemi con il fisco per #Immobile, condannato dalla #Cassazione - sportface2016 : Repubblica: problemi con il fisco per #Immobile, condannato dalla #Cassazione - valkeasusi : @serwinem L'intervista è quella di Repubblica, svegliati. Ti sei lamentat* che non riuscissi a leggerlo lì perché n… - ggpower177 : @Minerva6801 @repubblica Se le cose si devono fare, vanno fatte subito. Inutile girarci intorno. Stranamente quando… -