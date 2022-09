NBA 2K23: Svelati i ratings ufficiali della modalità MyTeam (Di martedì 6 settembre 2022) 2K, tramite i social, ha divulgato alcuni dei ratings ufficiali dei giocatori che ritroveremo nella popolare modalità MyTeam di NBA 2K23. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry e Luka Doncic sono solo alcune delle stelle del basket americano che faranno parte del roster ufficiale dell’attesissimo NBA 2K23. Di seguito riportiamo gli overall Svelati fino ad ora dalla software house americana: TOP Overall TOP 3PT Shooters Top Dunkers Top Rookies La release di NBA 2K23 è prevista per il prossimo 9 settembre su PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One, Nintendo Switch e piattaforme PC. first appeared on FifaUltimateTeam.it. Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 6 settembre 2022) 2K, tramite i social, ha divulgato alcuni deidei giocatori che ritroveremo nella popolaredi NBA. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry e Luka Doncic sono solo alcune delle stelle del basket americano che faranno parte del roster ufficiale dell’attesissimo NBA. Di seguito riportiamo gli overallfino ad ora dalla software house americana: TOP Overall TOP 3PT Shooters Top Dunkers Top Rookies La release di NBAè prevista per il prossimo 9 settembre su PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One, Nintendo Switch e piattaforme PC. first appeared on FifaUltimateTeam.it.

