Mina, la clamorosa apparizione dopo 40 anni: i fan sono sconvolti, ecco com’è diventata la cantante (Di martedì 6 settembre 2022) Mina, dopo 40 anni di assenza dalle scene, è apparsa in una foto che ha suscitato molto scalpore tra i suoi fan Mina, icona nel mondo della musica e della moda, è assente dalle scene ormai da 40 anni. I fan vorrebbero rivederla in qualche modo, che sia in televisione o anche su una foto condivisa sui social, ma ormai si sono arresi alla scelta della cantante. Uno scatto rubato, però, ha riportato un po’ di speranza. Mina Anna Maria Mazzini è nata a Busto Arsizio il 25 marzo del 1940. SoprannoMinata La tigre di Cremona per il suo timbro graffiante e unico, è considerata una delle migliori cantanti di tutti i tempi, grazie alla sua splendida voce. In tutta la sua carriera ha interpretato più di 1500 brani. Il suo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 settembre 2022)40di assenza dalle scene, è apparsa in una foto che ha suscitato molto scalpore tra i suoi fan, icona nel mondo della musica e della moda, è assente dalle scene ormai da 40. I fan vorrebbero rivederla in qualche modo, che sia in televisione o anche su una foto condivisa sui social, ma ormai siarresi alla scelta della. Uno scatto rubato, però, ha riportato un po’ di speranza.Anna Maria Mazzini è nata a Busto Arsizio il 25 marzo del 1940. Soprannota La tigre di Cremona per il suo timbro graffiante e unico, è considerata una delle migliori cantanti di tutti i tempi, grazie alla sua splendida voce. In tutta la sua carriera ha interpretato più di 1500 brani. Il suo ...

