LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 0-1, US Open 2022 in DIRETTA: il bielorusso vince in rimonta il secondo set (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Dritto lungolinea profondo e chiusura con il contropiede. 0-15 Lungo il rovescio, scarico sulle gambe Sinner. 1-0 Ivashka. Terzo ace e il bielorusso parte avanti nel terzo set. 40-30 Servizio vincente al centro e palla per l’1-0. 30-30 Profonda la risposta di Sinner con il dritto. 30-15 Affossa il rovescio incrociato Sinner. 15-15 Due ottime volée di Ivashka che controlla i passanti violenti di Sinner. 0-15 Risposta aggressiva e Sinner raccoglie a rete. 3.58 Appena il 45% di prime in campo per Sinner e il 42% di resa con la seconda. Ben sette doppi falli e 21 errori gratuiti. Deve tornare a giocare con una concentrazione ed una decisione ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Dritto lungolinea profondo e chiusura con il contropiede. 0-15 Lungo il rovescio, scarico sulle gambe. 1-0. Terzo ace e ilparte avanti nel terzo set. 40-30 Servizionte al centro e palla per l’1-0. 30-30 Profonda la risposta dicon il dritto. 30-15 Affossa il rovescio incrociato. 15-15 Due ottime volée diche controlla i passanti violenti di. 0-15 Risposta aggressiva eraccoglie a rete. 3.58 Appena il 45% di prime in campo pere il 42% di resa con la seconda. Ben sette doppi falli e 21 errori gratuiti. Deve tornare a giocare con una concentrazione ed una decisione ...

