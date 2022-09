L’Iran tenta l’Europa. Via le sanzioni (e il Jcpoa), in cambio il gas (Di martedì 6 settembre 2022) Mentre la russa Gazprom pubblica un video apocalittico sull’arrivo del gelo invernale sull’Europa, pura propaganda davanti alla decisione di chiudere il gasdotto Nord Stream fino a che non saranno eliminate le sanzioni Ue contro la Russia, anche Teheran stuzzica Bruxelles. Ma cerca uno sbocco positivo. L’Iran vuole provare a trovare spazi nella crisi energetica creata dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla risposta robusta e severa dell’Unione europea, che ha messo a rischio la propria sicurezza energetica pur di non finanziare – con l’acquisto di gas e petrolio – la guerra voluta da Vladimir Putin. L’imminente inverno, combinato l’assenza di accesso all’energia russa, diventa una preoccupazione per le collettività europee davanti a cui la Repubblica islamica prova a giocare le proprie carte. Teheran propone esportazioni di gas ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) Mentre la russa Gazprom pubblica un video apocalittico sull’arrivo del gelo invernale sul, pura propaganda davanti alla decisione di chiudere il gasdotto Nord Stream fino a che non saranno eliminate leUe contro la Russia, anche Teheran stuzzica Bruxelles. Ma cerca uno sbocco positivo.vuole provare a trovare spazi nella crisi energetica creata dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla risposta robusta e severa dell’Unione europea, che ha messo a rischio la propria sicurezza energetica pur di non finanziare – con l’acquisto di gas e petrolio – la guerra voluta da Vladimir Putin. L’imminente inverno, combinato l’assenza di accesso all’energia russa, diventa una preoccupazione per le collettività europee davanti a cui la Repubblica islamica prova a giocare le proprie carte. Teheran propone esportazioni di gas ...

