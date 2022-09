L'acido folico aumenta il rischio di infezione da Covid. Uno studio (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Gli abitanti del Regno Unito con prescrizioni di acido folico avevano una probabilità 1,5 volte maggiore di contrarre il Covid-19. Avevano anche 2,6 volte più probabilita' di morire per Covid-19 rispetto al gruppo di controllo. Questi sono i risultati di un nuovo studio della UC Davis Health, USA, e dell'Università dell'Alabama a Birmingham, USA. La ricerca, pubblicata sulla rivista "BMJ Open", ha anche scoperto che avere una prescrizione per il farmaco antifolato metotrexato ha mitigato l'impatto negativo dell'acido folico relativo al Covid-19 quando acido folico e metotrexato sono stati somministrati insieme. Il team di ricerca ha studiato un'ampia coorte di pazienti arruolati nella BioBank del Regno Unito, un ... Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Gli abitanti del Regno Unito con prescrizioni diavevano una probabilità 1,5 volte maggiore di contrarre il-19. Avevano anche 2,6 volte più probabilita' di morire per-19 rispetto al gruppo di controllo. Questi sono i risultati di un nuovodella UC Davis Health, USA, e dell'Università dell'Alabama a Birmingham, USA. La ricerca, pubblicata sulla rivista "BMJ Open", ha anche scoperto che avere una prescrizione per il farmaco antifolato metotrexato ha mitigato l'impatto negativo dell'relativo al-19 quandoe metotrexato sono stati somministrati insieme. Il team di ricerca ha studiato un'ampia coorte di pazienti arruolati nella BioBank del Regno Unito, un ...

