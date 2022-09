Harry e Meghan in visita in Germania, le autorità si rifiutano di pagare le loro guardie del corpo: “Evento privato” (Di martedì 6 settembre 2022) Di nuovo sotto i riflettori. Questa volta perché si sono dovuti pagare le guardie del corpo di tasca loro. La coppia dei Duchi di Sussex, Harry e Meghan, in visita in Germania, ha ricevuto un netto rifiuto dalle autorità tedesche sulla richiesta di pagamento delle loro bodyguard. La trasferta dei due reali inglesi è stata categoricamente definita un “Evento privato”. Quindi hanno dovuto mettere mano al portafoglio. Ma partiamo dall’inizio. La settimana di soggiorno in Europa è cominciata in Inghilterra lo scorso 3 settembre. Per la prima volta dal Giubileo della Regina Elisabetta II. Hanno partecipato insieme al One Young World Summit di Manchester per poi volare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Di nuovo sotto i riflettori. Questa volta perché si sono dovutiledeldi tasca. La coppia dei Duchi di Sussex,, inin, ha ricevuto un netto rifiuto dalletedesche sulla richiesta di pagamento dellebodyguard. La trasferta dei due reali inglesi è stata categoricamente definita un “”. Quindi hanno dovuto mettere mano al portafoglio. Ma partiamo dall’inizio. La settimana di soggiorno in Europa è cominciata in Inghilterra lo scorso 3 settembre. Per la prima volta dal Giubileo della Regina Elisabetta II. Hanno partecipato insieme al One Young World Summit di Manchester per poi volare ...

fanpage : Le autorità tedesche hanno categorizzato quella di Harry e Meghan a Düsseldorf come un “evento privato”. E Così i d… - thedoctordonnna : @daseinsollen IO VOGLIO L'INTERVISTA SHOCK DI OPRAH STILE MEGHAN E HARRY NOI VOGLIAMO LA VERITA' VOGLIAMO IL BTS… - DanielaColi2 : Accoglienza calorosa tedesca a Dusseldorf per Invictus Games per Harry e Meghan. In uscita il libro di Harry sulla… - GiornalismoI : Meghan Markle, look glamour e spalle scoperte: la Duchessa fa spettacolo con Harry, tenerissimo I giorni passano e… - zazoomblog : La Regina costretta a farlo: per Harry e Meghan presto sarà finita - #Regina #costretta #farlo: #Harry -