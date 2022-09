Gragnano | 13enne caduto dal balcone | anche l’ex fidanzatina tra i sei indagati per istigazione al suicidio Oggi possibile autopsia

Agenzia_Ansa : Cinque minorenni e un maggiorenne identificati come i presunti autori dei messaggi di insulti e minacce inviati sul… - Agenzia_Ansa : Sono due le ragazze che fanno parte del gruppo dei sei indagati (4 minorenni e due maggiorenni) per istigazione al… - oknosureddit : «I bulli non c'entrano, sei un coniglio»: la frase choc dell'ufficiale dei carabinieri sul 13enne morto a Gragnano… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Gragnano, 13enne morto dopo caduta: due ragazze fra i sei indagati - lacittanews : Il ragazzino morto a Gragnano sarebbe stato perseguitato dai bulli: tra i 6 indagati anche l'ex fidanzatina. Ci s… -

Sono sei gli indagati (quattro minorenni e due maggiorenni) per istigazione al suicidio di Alessandro, ildi(Napoli) morto giovedì dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione. Secondo gli inquirenti, una relazione con una nuova ragazza avrebbe scatenato la reazione dell'ex. In ...Il ragazzino morto asarebbe stato perseguitato dai bulli: tra i 6 indagati anche l'ex fidanzatina. Ci sono sei indagati per il caso delmorto alo scorso 31 agosto, cadendo dal balcone della sua abitazione in via Lamma. Tra questi, anche l'ex fidanzatina della vittima. Il giovanissimo sarebbe stato perseguitato dai ...Il ragazzino morto a Gragnano sarebbe stato perseguitato dai bulli: tra i 6 indagati anche l'ex fidanzatina. Ci sono sei indagati per il caso del 13enne morto a Gragnano lo scorso 31 agosto, cadendo d ...6 Settembre 2022 - 10.09 Sono sei gli indagati (quattro minorenni e due maggiorenni) per istigazione al suicidio di Alessandro, il 13enne di Gragnano (Napoli) morto giovedì dopo essere caduto dal balc ...