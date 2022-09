Gianni Amelio a Venezia con Il signore delle formiche | «Una grandissima storia d' amore tra un uomo e un ragazzo»

(Di martedì 6 settembre 2022) Il regista è in concorso alla Mostra con un film sul processo all'intellettuale condannato nel 1968 per plagio, ma in realtà perché omosessuale. ««Amo questo film, ma non sono felice», racconta il regista, «Braibanti si è innamorato, e durante le riprese mi sono innamorato anch’io. Non sono finito in galera, ma mi sono rinchiuso in un carcere tutto mio». Nel cast, Luigi Lo Cascio ed Elio Germano

WeCinema : ?? #Venezia79 | Dopo l'exploit con Timothée Chalamet, la Mostra si infiamma con Harry Style. Oggi è il giorno di Gia… - espressonline : ?? L’attacco di Gianni #Amelio al nostro critico Fabio Ferzetti: la solidarietà dell’Espresso #Venezia79… - raimovie : Conferenza stampa de IL SIGNORE DELLE FORMICHE#Venezia79 Gianni Amelio, Luigi Lo Cascio - SecolodItalia1 : Da Gianni Amelio a Venezia l’ultimo spot sui diritti civili tra appelli elettorali e strizzatine d’occhio a Zan… - _movieswatch : #Venezia79. Il regista Gianni Amelio, Elio Germano, Luigi Lo Cascio e il resto del cast sul red carpet de 'Il signo… -

Un caso di cronaca mostrato come un torbido noir. Sono le stesse atmosfere che attraversano il cinema diquando emerge, sottotraccia, la violenza dei poteri dello Stato come in Porte aperte . Sotto certi aspetti, i due film sono quasi speculari. In Porte aperte Tommaso Scalia chiede di ...... collaboratore e critico cinematografico del nostro giornale, per l'inqualificabile attacco subito in conferenza stampa alla mostra del cinema di Venezia dal registasi è ...Il signore delle formiche di Gianni Amelio ha di bello solo il titolo Il signore delle formiche Non si mettono in discussione i temi trattati, spaventosamente attuali… Leggi ...Il regista è in concorso alla Mostra con un film sul processo all'intellettuale condannato nel 1968 per plagio, ma in realtà perché omosessuale. ««Amo questo film, ma non sono felice», racconta il reg ...