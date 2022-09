Entry list Atp 250 Metz 2022: partecipanti ed italiani presenti (Di martedì 6 settembre 2022) L’Entry list del torneo Atp 250 di Metz 2022. Si gioca dal 19 al 25 settembre sui campi in cemento della cittadina francese. L’unico tennista azzurro ammesso direttamente nel tabellone principale è Lorenzo Musetti, mentre Fabio Fognini e Lorenzo Sonego figurano nel draw cadetto. Spicca la presenza del numero uno al mondo Daniil Medvedev, che guida il seeding seguito da Hubert Hurkacz e Pablo Carreno Busta. Di seguito l’Entry list completa del torneo Atp 250 di Metz 2022. Entry list ATP 250 Metz 2022 1 Daniil Medvedev 1 2 Hubert Hurkacz 10 3 Pablo Carreno Busta 14 4 Grigor Dimitrov 19 5 Gael Monfils 256 Lorenzo Musetti 30 7 Karen Khachanov 31 8 Holger Rune 32 Maxime Cressy 34 Nikoloz ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) L’del torneo Atp 250 di. Si gioca dal 19 al 25 settembre sui campi in cemento della cittadina francese. L’unico tennista azzurro ammesso direttamente nel tabellone principale è Lorenzo Musetti, mentre Fabio Fognini e Lorenzo Sonego figurano nel draw cadetto. Spicca la presenza del numero uno al mondo Daniil Medvedev, che guida il seeding seguito da Hubert Hurkacz e Pablo Carreno Busta. Di seguito l’completa del torneo Atp 250 diATP 2501 Daniil Medvedev 1 2 Hubert Hurkacz 10 3 Pablo Carreno Busta 14 4 Grigor Dimitrov 19 5 Gael Monfils 256 Lorenzo Musetti 30 7 Karen Khachanov 31 8 Holger Rune 32 Maxime Cressy 34 Nikoloz ...

