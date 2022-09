Energia | Conte | ' ok price cap ma non basta | serve piano acquisto Ue'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Lo abbiamo ripetuto per sei sette mesi ma inascoltati, gli interventi del governo italiano" per fronteggiare l'emergenza energetica e la corsa delle bollette "sono a valle, non entreranno nelle radici dell'emergenza. Per affrontare il problema in modo efficace, da febbraio noi chiediamo l'energy recovery fund, come nei tempi duri della pandemia, ma calibrato sull'emergenza energetica. Siamo già in ritardo, maintervenire a livello europeo" e la "vera svolta è und'comune", altrimenti "siamo tutti perdenti, con la concorrenza con gli altri paesi europei". Così il leader del M5S Giuseppe, ospite del 'Corrieretv'. "Con und'comune - prosegue l'ex premier - l'Europa sarebbe diventata leader mondiale di ...