Elodie e Andrea Iannone stanno insieme? Lei conferma tutto: 'Mi piace, ma per adesso...' (Di martedì 6 settembre 2022) Elodie e Andrea Iannone sono una coppia. adesso a confermarlo non ci sono solo gli scatti rubati e il gossip , ma è la stessa cantante romana ad ammettere la relazione: 'È una persona che mi piace, ma ... Leggi su leggo (Di martedì 6 settembre 2022)sono una coppia.rlo non ci sono solo gli scatti rubati e il gossip , ma è la stessa cantante romana ad ammettere la relazione: 'È una persona che mi, ma ...

IsaeChia : #Amici, Elodie ammette: 'Andrea Iannone? E' una persona che mi piace, ma...' Nelle scorse settimane si è ripetutam… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra”. Stanno insieme!… - VicolodelleNews : #Elodie su #AndreaIannone: 'Mi piace ma... - Il Vicolo delle News Il Vicolo delle News - Novella_2000 : Elodie rompe il silenzio e conferma la frequentazione con Andrea Iannone, ma fa una precisazione - fanpage : “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra”. Stann… -

Elodie e Andrea Iannone stanno insieme Lei conferma tutto: 'Mi piace, ma per adesso...' Elodie e Andrea Iannone sono una coppia. Adesso a confermarlo non ci sono solo gli scatti rubati e il gossip , ma è la stessa cantante romana ad ammettere la relazione: 'È una persona che mi piace, ma ... Elodie conferma la 'storia' con Iannone e fa delle precisazioni Elodie conferma la frequentazione con Andrea Iannone Perché nella musica sessualizzo così tanto il mio corpo Innanzitutto perché ne sono padrona. E poi, perché mi diverte dar fastidio. Se capisco ... Elodie e Andrea Iannone stanno insieme Lei conferma tutto: «Mi piace, ma per adesso...» Elodie e Andrea Iannone sono una coppia. Adesso a confermarlo non ci sono solo gli scatti rubati e il gossip, ma è la stessa cantante romana ad ammettere la relazione: «È ... Elodie conferma la “storia” con Iannone e fa delle precisazioni Elodie conferma la "storia" con Andrea Iannone e fa delle precisazioni sulla loro frequentazione, ecco cosa ha detto la celebre cantante. Iannone sono una coppia. Adesso a confermarlo non ci sono solo gli scatti rubati e il gossip , ma è la stessa cantante romana ad ammettere la relazione: 'È una persona che mi piace, ma ...conferma la frequentazione conIannone Perché nella musica sessualizzo così tanto il mio corpo Innanzitutto perché ne sono padrona. E poi, perché mi diverte dar fastidio. Se capisco ...Elodie e Andrea Iannone sono una coppia. Adesso a confermarlo non ci sono solo gli scatti rubati e il gossip, ma è la stessa cantante romana ad ammettere la relazione: «È ...Elodie conferma la "storia" con Andrea Iannone e fa delle precisazioni sulla loro frequentazione, ecco cosa ha detto la celebre cantante.