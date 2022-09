Del Piero: "Il Napoli ora è più forte, Kvara sembra fatto per giocare in Europa" (Di martedì 6 settembre 2022) ... Alessandro Del Piero Del Piero intervistato dalla Gazzetta sulla nuova Champions che comincia stasera. Il Napoli, persi Koulibaly e Insigne, ha preso più coscienza della propria forza? Qual è il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) ... Alessandro DelDelintervistato dalla Gazzetta sulla nuova Champions che comincia stasera. Il, persi Koulibaly e Insigne, ha preso più coscienza della propria forza? Qual è il ...

OptaPaolo : 4 - Dusan #Vlahovic è il quarto giocatore della Juventus in grado di segnare su punizione diretta in due presenze c… - sbonaccini : L’attore Patrick Dempsey, celebre volto della serie Grey’s Anatomy, è a Modena per le riprese del film su Enzo Ferr… - Turez6 : @SkySport 2 parte Alex del Piero solo lui può ascoltarmi indipendentemente dal risultato di questa sera nel bene ho… - Turez6 : 2 parte parte Alex del Piero solo lui può ascoltarmi indipendentemente dal risultato di questa sera nel bene ho nel… - retrofutboll : Alessandro del Piero -