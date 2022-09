Covid 19 in Campania | bollettino del 5 settembre | 2 455 positivi

TV7Benevento : Covid. In Campania in aumento il tasso di positività. - - MadaioRosario : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di ier… - mariodiscenza2 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di ier… - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA Pubblichiamo la card con i dati aggiornati alle 23:59 di ier… -

Il nuovo bollettino dell'unità di crisi regionale consegna alla2.455 nuovi positivi alsu 16.716 test eseguiti nella giornata di ieri. Di questi, sono risultati positivi all'antigenico 2.323 persone, positivi al molecolare, invece, 132. Si ...Sono 2.455 i positivi insu 16.716 test effettuati. L'indice di contagio è del 14,68% rispetto all'11,87 di ieri. Due i morti nelle ultime 48 ore, altri quattro in precedenza ma registrati solo ieri. Stabile l'...Sono 1.057 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su quasi 13mila tamponi nelle ultime 24 ore. Età media dei contagiati: 50 anni. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive, dove ci so ...REGIONALE – Sono 2.455 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania a fronte di 13.166 test processati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 14,68%. Nelle ultime 48 ore ci sono stati due ...