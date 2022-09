Continua l’Estate monrealese con il “Canta Vip” (Di martedì 6 settembre 2022) Si esibiranno stasera, martedì 6 settembre alle ore 21.00 in piazza Guglielmo II i “Vip” partecipanti alla prima edizione di “Canta Vip”, simpatica manifestazione canora che Continua le serate dell’Estate monrealese. Sarà una divertente gara di canto che vedrà sfidarsi 11 aspiranti vincitori appositamente selezionati attraverso simpatici casting, ciascuno rappresentante di una diversa categoria: commercianti, assessori, consiglieri comunali, infermieri, dipendenti comunali, casalinghe, insegnanti, monaci, studenti, pensionati. Una serata che regalerà al pubblico monrealese qualche ora di spensieratezza e divertimento ma che si vuole concentrare anche sulla solidarietà: fine ultimo della manifestazione sarà una raccolta fondi da destinare ad un beneficiario appositamente scelto dal Comune. I “Vip” ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 6 settembre 2022) Si esibiranno stasera, martedì 6 settembre alle ore 21.00 in piazza Guglielmo II i “Vip” partecipanti alla prima edizione di “Vip”, simpatica manifestazione canora chele serate del. Sarà una divertente gara di canto che vedrà sfidarsi 11 aspiranti vincitori appositamente selezionati attraverso simpatici casting, ciascuno rappresentante di una diversa categoria: commercianti, assessori, consiglieri comunali, infermieri, dipendenti comunali, casalinghe, insegnanti, monaci, studenti, pensionati. Una serata che regalerà al pubblicoqualche ora di spensieratezza e divertimento ma che si vuole concentrare anche sulla solidarietà: fine ultimo della manifestazione sarà una raccolta fondi da destinare ad un beneficiario appositamente scelto dal Comune. I “Vip” ...

