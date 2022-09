Ciro Immobile condannato dalla Cassazione per evasione dell’Irpef (Di martedì 6 settembre 2022) Il capitano della Lazio Ciro Immobile è stato condannato per evasione fiscale dalla quinta sezione civile della Corte di Cassazione. A dare la notizia, il quotidiano La Repubblica, secondo cui i fatti risalgono nel 2012. La Guardia di Finanza ha messo nel mirino le parcelle per il trasferimento del bomber dalla Juventus al Genoa. Il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Il capitano della Lazioè statoperfiscalequinta sezione civile della Corte di. A dare la notizia, il quotidiano La Repubblica, secondo cui i fatti risalgono nel 2012. La Guardia di Finanza ha messo nel mirino le parcelle per il trasferimento del bomberJuventus al Genoa. Il L'articolo proviene da Inews24.it.

repubblica : Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr [di Giuseppe Scarpa] - Agenzia_Ansa : La Cassazione condanna il capitano della Lazio, Ciro Immobile, per evasione fiscale #ANSA - fanpage : Ciro Immobile deve fare i conti con il Fisco e in particolare con la Cassazione che lo ha condannato per evasione f… - DonKalulu20 : RT @repubblica: Ciro Immobile condannato per evasione fiscale. Nei guai per il doppio ruolo di Moggi jr [di Giuseppe Scarpa] - LALAZIOMIA : Calcio: la Cassazione condanna il capitano della Lazio Ciro Immobile per evasione fiscale -