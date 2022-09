(Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Ha preso il largo questa mattina dal molo di, con 8 pazienti a bordo, il progetto in barca a, un’iniziativa dedicata alle persone con, come la Sla (sclerosi laterale amiotrofica), la Sma (Atrofia muscolare spinale) e le distrofie muscolari, promossa dalclinico, attivo dal 2020 presso l’ospedale Monaldi, in collaborazione con il Club nautico delladella città eLab Srl, con il patrocinio delcoordinamentorare di regione Campania, di Aisla onlus, famiglie Sma e Uildm, le associazioni dei pazienti al fianco, da sempre, del network dei sette centri ...

L'appuntamento, infatti, vuole essere un percorso di condivisione che inizia con il comprendere la Sla, insieme a Raffaella Tanel, neurologa Apss -Trento; si sofferma sull'importanza di ...... Computazionale e Integrata (Cibio) dell'Università di Trento, l'evento è promosso in sinergia con Fondazione AriSLA, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e ilClinico, ... Centro Nemo Napoli, salpa a vela 'Anima libera' per malattie neuromuscolari (Adnkronos) – Ha preso il largo questa mattina dal molo di Napoli, con 8 pazienti a bordo, il progetto in barca a vela ‘Anima libera’, un’iniziativa dedicata alle persone con malattie neuromuscolari, ...Un'esperienza dedicata alle persone con malattie neuromuscolari, come la Sla, la Sma e le distrofie muscolari, promossa dal Centro Clinico NeMO Napoli, attivo dal 2020 presso l'Ospedale Monaldi, in ...