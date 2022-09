Anna Pettinelli che botta! | Collaborazione a sorpresa con il “nemico”: l’annuncio in diretta (Di martedì 6 settembre 2022) Bruciante tradimento alle spalle della conduttrice radiofonica Anna Pettinelli dopo l’addio ad Amici: spunta una inaspettata Collaborazione La conduttrice radiofonica Anna Pettinelli (screenshot Witty)Anna Pettinelli non sta attraversando un periodo molto semplice. Dal punto di vista personale, il suo ormai storico ex ha chiuso la porta ad ogni possibile ritorno annunciando anche di aver ritrovato già l’amore. Per quanto invece riguarda la sfera professionale, in queste settimane è arrivata una clamorosa indiscrezione ovvero la sua esclusione da Amici. Il talent adesso rischia però di rivelarsi ancora più indigesto a causa di quanto rivelato da Albe, ex allievo proprio della conduttrice radiofonica. Il cantante si prepara infatti a collaborare con LDA, ex cantante del ... Leggi su specialmag (Di martedì 6 settembre 2022) Bruciante tradimento alle spalle della conduttrice radiofonicadopo l’addio ad Amici: spunta una inaspettataLa conduttrice radiofonica(screenshot Witty)non sta attraversando un periodo molto semplice. Dal punto di vista personale, il suo ormai storico ex ha chiuso la porta ad ogni possibile ritorno annunciando anche di aver ritrovato già l’amore. Per quanto invece riguarda la sfera professionale, in queste settimane è arrivata una clamorosa indiscrezione ovvero la sua esclusione da Amici. Il talent adesso rischia però di rivelarsi ancora più indigesto a causa di quanto rivelato da Albe, ex allievo proprio della conduttrice radiofonica. Il cantante si prepara infatti a collaborare con LDA, ex cantante del ...

