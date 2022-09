(Di martedì 6 settembre 2022)non prenderà parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante questo, non ha smesso di far parlare di sé. Nella prima puntata de La Vita in Diretta, andata in onda ieri, è stata protagonista di un confronto assai chiacchierato. Le sue parole, infatti, sono state interpretate come unanei confronti di. La Vita in Diretta,al centro della polemica: “L’ostentazione è fastidiosa”, durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, hanno condiviso un rapporto contrastante. Spesso, infatti, hanno espresso opinioni differenti su ciò che stava accadendo nella Casa. Alla fine, però, si erano dette contente ...

tuttopuntotv : Adriana Volpe lancia una frecciatina Sonia Bruganelli: “Infastidisce” #Soniabruganelli #adrianavolpe #gfvip… - AngoloDV : Adriana Volpe lancia una nuova frecciatina a Sonia Bruganelli #6settembre #gfvip #gfvip7 #angolodellenotizie… - zazoomblog : Alfonso Signorini verità: perché Adriana Volpe non è opinionista del GF VIP 7 - #Alfonso #Signorini #verità:… - infoitcultura : Alfonso Signorini verità: perché Adriana Volpe non è opinionista del GF VIP 7 - leggoit : #Totti-#Blasi, Adriana Volpe: «Ho visto Ilary molto magra e provata. Situazione più difficile di quanto si pensa» -

ha esordito come nuova opinionista dell'edizione 2022 - 2023 de La Vita in Diretta . Il suo primo intervento ha riguardato la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi , rispetto ...E' ormai noto a molti che tra le due donne non scorri buon sangue, per usare un eufemismo, e anche in questa occasione laha confermato di non perdere occasione per lanciare frecciatine contro ...Adriana Volpe ha esordito come nuova opinionista dell’edizione 2022-2023 de La Vita in Diretta. Il suo primo intervento ha riguardato la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ...Adriana Volpe si è schierata ancora una volta contro Sonia Bruganelli, anche se ha tentato di negare che fosse così. Ma cosa ha detto