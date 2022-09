Venezia 2022: Olivia Wilde cerca di mettere a tacere i rumors su Florence Pugh e Shia LaBeouf (Di lunedì 5 settembre 2022) Olivia Wilde non ha smentito le voci relative ad un suo presunto litigo con Florence Pugh e Shia LaBeouf: la regista di Don't Worry Darling ha scelto di non dire niente in proposito. Olivia Wilde, durante la conferenza stampa che ha avuto luogo durante la giornata di oggi presso la Mostra del Cinema di Venezia 2022, ha provato a mettere a tacere le dicerie che circolano online a proposito di Florence Pugh, Shia LaBeouf e il suo nuovo film: Don't Worry Darling. La Wilde e alcuni dei membri del cast del thriller psicologico, tra cui il suo fidanzato Harry Styles, Chris Pine e Gemma Chan, hanno partecipato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 settembre 2022)non ha smentito le voci relative ad un suo presunto litigo con: la regista di Don't Worry Darling ha scelto di non dire niente in proposito., durante la conferenza stampa che ha avuto luogo durante la giornata di oggi presso la Mostra del Cinema di, ha provato ale dicerie che circolano online a proposito die il suo nuovo film: Don't Worry Darling. Lae alcuni dei membri del cast del thriller psicologico, tra cui il suo fidanzato Harry Styles, Chris Pine e Gemma Chan, hanno partecipato ...

