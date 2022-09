Usa: Amazon, 'stop a pannelli solari sui tetti, rischio incendi' (Di lunedì 5 settembre 2022) Amazon ha annunciato la chiusura temporanea di tutti i pannelli solari sui tetti dei suoi centri logistici e in altre strutture degli Stati Uniti dopo una serie di piccoli incendi. Lo riporta Cnbc. "A ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022)ha annunciato la chiusura temporanea di tutti isuidei suoi centri logistici e in altre strutture degli Stati Uniti dopo una serie di piccoli. Lo riporta Cnbc. "A ...

