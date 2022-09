Us Open 2022, Gauff infiamma Flushing Meadows. Ai quarti anche Garcia, Jabeur e Tomljanovic (Di lunedì 5 settembre 2022) Tabellone femminile degli Us Open 2022 allineato ai quarti di finale nella parte bassa, orfana ormai di Serena Williams. Ma hanno di che gioire i tifosi americani, con Coco Gauff che in questi giorni si sta prendendo la scena, conquistando il pubblico di Flushing Meadows. La diciottenne soffre un po’ più del previsto, ma riesce a venire a capo con un doppio 7-5 della cinese Shuai Zhang, garantendosi la possibilità di sfidare nei quarti quella che probabilmente è la tennista più in forma del circuito. Parliamo di Caroline Garcia, che a distanza di quattro anni dal momento in cui riuscì a conquistare la quarta posizione nel ranking, è tornata a mettere in mostra tutta la sua potenza di fuoco sul rettangolo di gioco. 6-4 6-1 alla Riske e dodicesima ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Tabellone femminile degli Usallineato aidi finale nella parte bassa, orfana ormai di Serena Williams. Ma hanno di che gioire i tifosi americani, con Cocoche in questi giorni si sta prendendo la scena, conquistando il pubblico di. La diciottenne soffre un po’ più del previsto, ma riesce a venire a capo con un doppio 7-5 della cinese Shuai Zhang, garantendosi la possibilità di sfidare neiquella che probabilmente è la tennista più in forma del circuito. Parliamo di Caroline, che a distanza di quattro anni dal momento in cui riuscì a conquistare la quarta posizione nel ranking, è tornata a mettere in mostra tutta la sua potenza di fuoco sul rettangolo di gioco. 6-4 6-1 alla Riske e dodicesima ...

