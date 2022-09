Test di ingresso Università, si parte domani con Medicina. Il 20 settembre è il turno di Scienze della Formazione primaria. Tutte le date (Di lunedì 5 settembre 2022) Si svolgerà domani, martedì 6 settembre, la prima delle prove nazionali di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2022/2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 settembre 2022) Si svolgerà, martedì 6, la prima delle prove nazionali di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2022/2023. L'articolo .

Agato26251952 : @renatocappon Tralasciando il soggetto Salvini in questione l'ipotesi di aprire l'accesso alla facoltà di medicina,… - Unibo : Anche per l'a.a. 2022/2023 l’Università di Bologna si conferma fra gli atenei preferiti dai futuri studenti. Al vi… - losingtimehere : tra pochi giorni ho il test d'ingresso all'università e sto perdendo tempo a guardare cani che mangiano su tiktok - infoitsalute : Firenze, test d'ingresso a Medicina: il vademecum per i candidati -