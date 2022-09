Stop a Nord Stream, il prezzo del gas schizza sul mercato di Amsterdam. L’Opec+ taglia le forniture di petrolio per far crescere i costi (Di lunedì 5 settembre 2022) La chiusura a tempo “indefinito” del gasdotto Nord Stream 1 da parte di Gazprom, decisa venerdì sera dopo gli annunci del G7 sul price cap al petrolio e di Ursula von der Leyen sul tetto al prezzo del gas, travolge i mercati. Alla riapertura delle contrattazioni, il prezzo ad Amsterdam è volato fino a 289 euro al megawattora, con un rialzo di oltre il 30% rispetto alla chiusura sotto i 215 euro di venerdì. I futures Ttf, vale la pena ricordarlo, sono il punto di riferimento del prezzo del gas in Europa. Poi il prezzo ha iniziato a oscillare, rimanendo comunque sempre oltre i 250 euro e, a metà mattinata, tornando nuovamente in zona 280. Anche il prezzo del petrolio sembra destinato a crescere di nuovo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) La chiusura a tempo “indefinito” del gasdotto1 da parte di Gazprom, decisa venerdì sera dopo gli annunci del G7 sul price cap ale di Ursula von der Leyen sul tetto aldel gas, travolge i mercati. Alla riapertura delle contrattazioni, iladè volato fino a 289 euro al megawattora, con un rialzo di oltre il 30% rispetto alla chiusura sotto i 215 euro di venerdì. I futures Ttf, vale la pena ricordarlo, sono il punto di riferimento deldel gas in Europa. Poi ilha iniziato a oscillare, rimanendo comunque sempre oltre i 250 euro e, a metà mattinata, tornando nuovamente in zona 280. Anche ildelsembra destinato adi nuovo, ...

