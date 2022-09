Roma, uno svincolato ex Napoli si è proposto a Mourinho! (Di lunedì 5 settembre 2022) Bruttissimo stop della Roma ieri sera contro l’Udinese nel match valido per la quinta giornata di campionato. Gli uomini di Sottil hanno annientato la squadra giallorossa con un netto 4-0 che li proietta nelle zone altissime della classifica. Per Mourinho e i suoi giocatori, invece, c’è da fare mea culpa, soprattutto per un approccio alla gara completamente errato che ha agevolato il compito dei friulani. Nikola Maksimovic Roma mercato Nonostante il grande mercato fatto da Tiago Pinto, con grandissimi nomi che hanno scelto di vestire giallorosso, la Roma potrebbe pescare anche tra gli svincolati. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’agente Fali Ramadani avrebbe proposto al club giallorosso l’acquisto del suo assistito Nikola Maksimovic, ex Napoli ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 settembre 2022) Bruttissimo stop dellaieri sera contro l’Udinese nel match valido per la quinta giornata di campionato. Gli uomini di Sottil hanno annientato la squadra giallorossa con un netto 4-0 che li proietta nelle zone altissime della classifica. Per Mourinho e i suoi giocatori, invece, c’è da fare mea culpa, soprattutto per un approccio alla gara completamente errato che ha agevolato il compito dei friulani. Nikola Maksimovicmercato Nonostante il grande mercato fatto da Tiago Pinto, con grandissimi nomi che hanno scelto di vestire giallorosso, lapotrebbe pescare anche tra gli svincolati. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’agente Fali Ramadani avrebbeal club giallorosso l’acquisto del suo assistito Nikola Maksimovic, ex...

