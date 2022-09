Roma | sciopero generale di 48 ore proclamato dalla Fisi | possibili disagi negli uffici pubblici per il 9 e 10 settembre

(Di lunedì 5 settembre 2022). C’è latà concreta chee nelle strutture scolastiche diCapitale, per le giornate di venerdì 9 e sabato 10, ci saranno scioperi eper coloro che avranno bisogno di tali servizi.il 9 e 10Di fatto, stando alle comunicazioniali presentat anche dalle piattaformeali del Comune, in programma ci sarebbe unodi 48 ore (dalle 23.59 di giovedì 8alle 23.59 di sabato 10) di tutti i settoridella pubblica amministrazione e di quelli ...

CorriereCitta : Roma, sciopero generale di 48 ore proclamato dalla Fisi: possibili disagi negli uffici pubblici per il 9 e 10 sette… - radioromait : Roma, sciopero nazionale proclamato dalla Fisi. Possibili disagi negli uffici pubblici tra il 9 e i 10 settembre - romatoday : Sciopero generale di 48 ore. A Roma possibili disagi negli uffici pubblici - darksa0irse : Ma che significa che c'è sciopero trenitalia nell'unico weekend in cui sto fuori Roma???? Ma io mi ammazz0 - Pandivia1 : @692Troll @RoyDeVita @lauraboldrini sciopero Il punto è proprio quello, il governo ha ordinato lo sgombro usando an… -

RomaToday

Ed è in questo clima di decadenza, caratterizzato anche dallodei magistrati, che il ... Egli ha lanciato un appello alle autorità di, chiamando l'Italia 'Paese amico del Libano', per ...In una prima ordinanza, nel maggio scorso, il Tribunale diha stabilito il diritto di Dihani ...mio amico mi ha chiamato dicendo che Aminatou Haidar stava tornando a El Aiun dopo il suo... Sciopero generale di 48 ore. A Roma possibili disagi negli uffici pubblici Caos e disagi oggi a Roma per tutti coloro che hanno bisogno di un taxi. Lunghe code e attese snervanti dei passeggeri negli stalli dedicati. Nel ...Sciopero di Trenitalia dalle 9 alle 17 di Venerdì 9 Settembre a causa delle violente e ripetute aggressioni subite dal personale mobile.