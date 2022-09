Pioli “Con il Salisburgo serve un Milan di alto livello”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022)(AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Ilè un squadra veloce, intensa, con qualità, abituata a fare la partita: domani servirà undi. Dobbiamo essere molto attenti e determinati, giocare un calcio con untecnico importante”. Queste le parole di Stefanoalla vigilia della sfida d'esordio in Champions League contro il. “Ho ricordato alla squadra che l'anno scorso in questo periodo molti erano al debutto in Europa: potevamo essere più insicuri, meno consapevoli, ma ora la squadra sa come ottenere un successo in Champions – ha proseguito il tecnico del– Servono gioco di squadra e passione, bisogna crederci sempre e non arrendersi mai. Del resto siamo sempre stati molto bravi a ...