Ok di Aifa ai vaccini aggiornati contro Omicron, gli esperti: «Raccomandato agli over 60 e fragili: per gli altri è scelta individuale» (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono destinati a tutti i nuovi vaccini anti Covid per i quali è arrivato il via libera oggi 5 settembre dall'Agenzia italiana del farmaco nella versione bivalente e aggiornati contro la variante Omicron del Coronavirus. La decisione degli esperti italiani arriva dopo l'ok dello scorso 1 settembre dell'Agenzia europea dei medicinali. I nuovi farmaci dovrebbero essere disponibili in Italia già a partire dai prossimi giorni, come aveva anticipato il ministro della Salute Roberto Speranza ospite di In mezz'ora su Raitre. Comunque non oltre la fine del mese, come invece aveva ipotizzato al Corriere della Sera il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Secondo quanto comunicato dall'Aifa, la dose booster con il vaccino aggiornato contro le varianti potrà essere ...

