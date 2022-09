(Di lunedì 5 settembre 2022) Undi denuncia in cui undella Lega inquadra una donna nomade è stato censurato da Facebook: "Mi auguravo di non vedere più l’accattonaggio a Firenze"

nicconoh : raga, ho paura. ho paura che se veramente non dovesse arrivare l’oscar a Brendan Fraser mi vedrete cominciare a far… - TwtFab77 : @thomas_novello9 Oh...finalmente. 'io non avevo dubbi' Ho passato mesi a dire 'vedrete'. Finalmente. - gaiaitaliacom : L'allegra pulsione antidemocratica, razzista e illiberale della Lega si agisce nel peggio - gaiaitaliacomlo : L'allegra pulsione antidemocratica, razzista e illiberale della Lega si agisce nel peggio - firenzenewsgaia : L'allegra pulsione antidemocratica, razzista e illiberale della Lega si agisce nel peggio -

ilGiornale.it

aspettate e". Laura Freddi: perchè è finita con Paolo Bonolis/ Con Sonia Bruganelli ... questa arriverà a Londra facendo scoprire ai reali diessere chi si attendono. Cercando di imparare ...... abbiamo lavorato duramente, ricreando varie situazioni; misu un tappeto volante, sotto un ... Presto scoprirete tutto! Posso solo dirvi che stampareè mai stato cosi divertente'. "Non vedrete più questa gente nelle strade". Polemica per il video del consigliere leghista Un video di denuncia in cui un consigliere della Lega inquadra una donna nomade è stato censurato da Facebook: "Mi auguravo di non vedere più l’accattonaggio a Firenze" ...