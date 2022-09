Lutto per Emma: è morto il padre (Di lunedì 5 settembre 2022) ARADEO (LE) – Lutto per Emma: a soli 66 anni è morto il padre della cantante salentina, Rosario Marrone. Ad annunciarlo è stato su Facebook il Comune di Aradeo, dove l’uomo viveva: “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”, si legge in un post. Ovviamente anche Emma ha voluto ricordare Rosario Marrone tramite i social, scrivendo: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 settembre 2022) ARADEO (LE) –per: a soli 66 anni èildella cantante salentina, Rosario Marrone. Ad annunciarlo è stato su Facebook il Comune di Aradeo, dove l’uomo viveva: “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”, si legge in un post. Ovviamente ancheha voluto ricordare Rosario Marrone tramite i social, scrivendo: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. L'articolo L'Opinionista.

