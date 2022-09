La campanella del nuovo anno scolastico torna a suonare: oggi è toccato a Bolzano. Ecco come è andata (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono i circa 90mila studenti altoatesini, infatti, i primi oggi a riprendere posto ai banchi, seguiti via via dalla prossima settimana dai ragazzi di tutte le altre regioni: 12 settembre Abruzzo, ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono i circa 90mila studenti altoatesini, infatti, i primia riprendere posto ai banchi, seguiti via via dalla prossima settimana dai ragazzi di tutte le altre regioni: 12 settembre Abruzzo, ...

globalistIT : - A_Portogallo : Oggi in provincia di Bolzano il suono della prima campanella del nuovo anno scolastico. Le date regione per regione… - NeurekaProject : 'Signoreggia per natura chi precede di virtù; serve per natura chi manca di virtù; dove si fa il contrario è domini… - sgrnet_it : Il rientro a scuola si avvicina, mancano davvero una manciata di giorni e suonerà la prima campanella del nuovo ann… - bibliofilosofia : RT @RaiScuola: Tommaso Campanella, al secolo Giovan Domenico Campanella, nasceva a Stilo in Calabria il #5settembre 1568. Nel filmato, trat… -