La Bce pronta ad alzare i tassi: qual è il pericolo per l’Italia (Di lunedì 5 settembre 2022) La Banca centrale europea ritoccherà i tassi direttori per contrastare l’inflazione. Secondo alcuni analisti potrebbero salire di 75 punti base e questo non è un bene per l’Italia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) La Banca centrale europea ritoccherà idirettori per contrastare l’inflazione. Secondo alcuni analisti potrebbero salire di 75 punti base e questo non è un bene per

christian_fsi : @durezzadelviver Ma come vorrebbero fare non si è capito. E non mi sembra che la BCE sia pronta a finanziarla sta roba. - rep_economia : Riflettori sulla Bce: Francoforte pronta ad alzare il muro dei tassi per frenare l'inflazione… - comellini_it : La BCE si dice pronta ad armonizzare le regole con cui le Banche offrono le criptovalute per assicurarsi che gli is… - infoiteconomia : Inflazione: Bce pronta ad alzare i tassi d'interesse - Olindo35055898 : RT @f_burla: «Nel board della Bce pronti a rischiare anche una 'minore crescita' e un 'aumento della disoccupazione'» ??Contrastare un'infl… -