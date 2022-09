Il Gas schizza a 275 euro ad Amsterdam con stop al Nord Stream (Di lunedì 5 settembre 2022) Vola il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam dopo lo stop al Nord Stream comunicato venerdì a mercati chiusi da Gazprom. I future Ttf, punto di riferimento del gas in europa, s'impennano a 275 euro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Vola il prezzo del gas sul mercato didopo loalcomunicato venerdì a mercati chiusi da Gazprom. I future Ttf, punto di riferimento del gas inpa, s'impennano a 275...

